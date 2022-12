December 22, 2022 / 04:02 PM IST

చెన్నై : ఎనిమిదేండ్ల బాలుడు రైలులో త‌న క్లాసిక‌ల్ మ్యూజిక్ పెర్ఫామెన్స్‌తో తోటి ప్ర‌యాణీకుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. చెన్నైకి చెందిన సూర్య‌నారాయ‌ణ‌న్ అనే బాలుడు అద్భుత మ్యూజిక్ పెర్ఫామెన్స్‌తో ఆక‌ట్టుకున్న వీడియోను సంగీత వెరియ‌ర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. వార‌ణాసిలోని కాశీ త‌మిళ స‌మాగ‌మం నుంచి తిరుగుప్ర‌యాణంలో అప్ప‌ర్ బెర్త్‌లో కూర్చున్న బాలుడు త‌న గాత్రంతో ప్ర‌యాణీకుల‌ను అల‌రించాడు.

🚩 A classical concert from the upper berth of a train..!!#Kashi_Tamil_Sangamam !!

Sooryanarayanan of Chennai…!

Look at the Bhaav..! Speechless 👏 @KTSangamam 🚩 pic.twitter.com/saBQfu2n3r

— 🇮🇳 Sangitha Varier 🚩 (@VarierSangitha) December 20, 2022