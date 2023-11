November 2, 2023 / 03:23 PM IST

లక్నో: ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ- బనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీ (IIT-BHU ) క్యాంపస్‌లో దారుణం జరిగింది. బైక్‌ వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. బలవంతంగా ముద్దుపెట్టడంతోపాటు బట్టలు విప్పించి వీడియో తీసి వేధించారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు నిరసనకు జరిగారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో ఈ సంఘటన జరిగింది. బుధవారం రాత్రి ఒక విద్యార్థిని తన స్నేహితుడితో కలిసి క్యాంపస్‌లో వాక్‌ చేస్తున్నది. ఇంతలో బైక్‌పై వచ్చిన ముగ్గురు వ్యక్తులు వారిని అడ్డగించారు. ఆ విద్యార్థినిని పక్కకు తీసుకెళ్లారు. బలవంతంగా కిస్ చేశారు. ఆపై ఆమె డ్రెస్ తీయించి వీడియో కూడా తీశారు. సహాయం కోసం కేకలు వేసేందుకు ఆమె ప్రయత్నించగా చంపుతామని బెదిరించారు. సుమారు 15 నిమిషాల పాటు మహిళా విద్యార్థిని నిర్బంధించి వేధించారు.

కాగా, జరిగిన ఈ సంఘటనపై బాధిత విద్యార్థిని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. గుర్తించిన ఒక నిందితుడి వివరాలు వెల్లడించింది. మరోవైపు గురువారం ఉదయం బనారస్ హిందూ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లోని రాజ్‌పుతానా హాస్టల్‌ వద్ద వందలాది మంది విద్యార్థులు నిరసనకు దిగారు. క్యాంపస్‌లో విద్యార్థినుల భద్రత పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థినిని వేధించిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Three men on a bullet ambushed an IIT BHU student walking with her male friend in BHU campus, Varanasi. The men forcibly kissed the girl student, undressed and recorded her. She was held captive for 10-15 minutes. Hundreds of students of IIT BHU are now staging protest. pic.twitter.com/UVqTlHhAYc

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 2, 2023