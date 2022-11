November 4, 2022 / 03:28 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఏనుగు కుటుంబం క‌లిసి స్నానం చేస్తున్న వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప్ర‌వీణ్ క‌శ్వ‌న్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా షేర్ చేయ‌గా ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ ఏనుగు గుంపు నీటి కుంట‌లో స్నానం చేస్తూ ఎంజాయ్ చేయ‌డం క‌నిపించింది. ఇందులో పిల్ల ఏనుగుల‌తో పాటు పెద్ద ఏనుగులూ ఉన్నాయి.

This family bath together. They stay together. pic.twitter.com/bEiKM3cj4E

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 4, 2022