December 9, 2022 / 06:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ : స్కూల్ అన‌గానే టెక్ట్స్‌ బుక్స్‌తో కుస్తీలు, హోంవ‌ర్క్‌, క్లాస్ వ‌ర్క్ అంటూ చిన్నారుల‌పై ఒత్తిడి పెంచ‌డం గుర్తుకొస్తుంది. వారిలో విలువలు పెంచేలా, ఇత‌రుల ప‌ట్ల ఎలా వ్య‌వ‌హ‌రించాలో తెలిపే ఉపాధ్యాయులు అరుదుగా క‌నిపిస్తుంటారు. అయితే జ‌పాన్‌లోని ఓ స్కూల్‌లో పిల్ల‌ల‌కు ఇత‌రుల ప‌ట్ల మ‌ర్యాద‌గా ఎలా ఉండాల‌నే దానిపై శిక్ష‌ణ ఇస్తున్నారు.

స్కూల్‌లో చిన్నారులకు క‌ర్ట‌సీ పాఠాల‌ను బోధిస్తున్న వీడియోను ఐఏఎస్ అధికారి అవ‌నీష్ శ‌ర‌ణ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో బ‌స్‌లో ప్ర‌యాణించే వివిధ‌ ప్ర‌యాణీకుల పాత్ర‌ల్లో పిల్ల‌లు క‌నిపించి త‌మ న‌ట‌న‌తో ఆక‌ట్టుకున్నారు. క‌ర్ట‌సీ లెస‌న్స్‌లో భాగంగా చిన్నారులు అవ‌స‌రార్ధుల‌కు తాము కూర్చున్న సీట్ల‌ను ఆఫ‌ర్ చేయ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

This is a ‘courtesy lesson’ taught to elementary school children in Japan. pic.twitter.com/07VKivGZe9

