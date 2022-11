November 18, 2022 / 04:49 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప్లాస్టిక్ మ‌న జీవితంలో భాగంగా మారిందంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు. నిద్ర లేచింది మొద‌లు టూత్‌బ్ర‌ష్ నుంచి తాగునీరు కోసం వాడే టంబ్ల‌ర్స్ వ‌ర‌కూ ప్ర‌తి ఒక్క‌టీ ప్లాస్టిక్‌తో త‌యారైన వ‌స్తువులే వాడుతుంటాం. దైనందిన జీవితంలో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని త‌గ్గించే ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రుగుతున్నా ఇంకా చాలా మందికి ఇది క‌ష్ట‌త‌ర‌మైన టాస్క్‌గానే ఉంది.

When humans become slaves of throwaway plastic the price is paid by wild animals. Its a tragedy beyond measure 😢

Video – shared #stopplasticpollution #ClimateCrisis pic.twitter.com/FSPCbmkIEV

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) November 18, 2022