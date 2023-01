January 7, 2023 / 02:29 PM IST

జోధ్‌పూర్‌: భార‌త వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన లేడీ ఫైట‌ర్ పైలెట్, స్క్వాడ్ర‌న్ లీడ‌ర్‌ అవ్ని చ‌తుర్వేది అరుదైన ఘ‌న‌త‌ను సొంతం చేసుకున్న‌ది. జ‌పాన్‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న వైమానిక ద‌ళ యుద్ధ విన్యాసాల్లో ఫైట‌ర్ పైలెట్ అవ్నీ పాల్గొన‌నున్న‌ది. ఐఏఎఫ్ మ‌హిళా ఫైట‌ర్ పైలెట్‌.. ఓ విదేశీ విన్యాసంలో పాల్గొన‌డం ఇదే మొద‌టిసారి అవుతుంది.

సుఖోయ్‌-30ఎంకేఐ యుద్ధ విమానాన్ని పైలెట్ అవ్ని చ‌తుర్వేది ఫ్ల‌య్ చేస్తుంది. జ‌పాన్‌లోని హ్యాకురి ఎయిర్ బేస్‌లో జ‌న‌వ‌రి 16వ తేదీ నుంచి 26వ తేదీ వ‌ర‌కు నిర్వహించే వీర్ గార్డియ‌న్ యుద్ధ విన్యాసాల్లో స్క్వాడ్ర‌న్ లీడ‌ర్ అవ్ని పాల్గొన‌నున్నాది.

స్క్వాడ్ర‌న్ లీడ‌ర్ భావ్నా కంత్ కూడా ఫైట‌ర్ పైలెట్‌గా శిక్ష‌ణ తీసుకున్నారు. మ‌ల్టీ రోల్ కంబాట్ ఫైట‌ర్ ప్లేన్‌గా సుఖోయ్‌-30ఎంకేఐ ప‌నిచేస్తుంద‌ని భావ్నా కంత్ తెలిపారు.

In a first, IAF woman fighter pilot to participate in aerial wargames outside country in Japan

Read @ANI Story | https://t.co/Ibfb6MHArS#IAF #FighterPilot #AerialWargames #WomanFighter pic.twitter.com/tDO9OnOT5m

— ANI Digital (@ani_digital) January 7, 2023