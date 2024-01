January 22, 2024 / 03:15 PM IST

అయోధ్య‌: ప్ర‌భు శ్రీరాముడి క్ష‌మాప‌ణలు కోరుతున్న‌ట్లు ప్ర‌ధాని మోదీ తెలిపారు. అయోధ్య‌లో బాల‌రాముడికి ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట చేసిన త‌ర్వాత ఆయ‌న దేశ ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. త‌మ ప్ర‌య‌త్నంలో జ‌రిగిన లోపాలు, త‌మ త్యాగంలో జ‌రిగిన లోపాలు ఉంటే త‌మ‌ను క్ష‌మించాల‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ కోరారు. ఇన్ని శ‌తాబ్ధాల నుంచి ఈ ప‌ని జ‌ర‌గ‌నందుకు క్ష‌మాప‌ణలు కోరుతున్న‌ట్లు చెప్పారు. శ్రీరామ‌జ‌న్మ‌భూమిలో రామాల‌య నిర్మాణం పూర్తి అయ్యింద‌ని, శ్రీరాముడు క‌చ్చితంగా క్ష‌మిస్తార‌ని ఆశిస్తున్న‌ట్లు మోదీ తెలిపారు. రాముడు వివాదం కాదు అని, ఆయ‌న స‌మాధానం అన్నారు. రాముడు వ‌ర్త‌మానం కాదు అని.. ఆయ‌న అనంత‌కాలం అన్నారు. భార‌త్ దృష్టి.. ద‌ర్శ‌నం ఇప్పుడు మారింద‌న్నారు. వెయ్యేళ్ల త‌ర్వాత కూడా ఇవాళ జ‌రిగిన వేడుక గురించి జ‌నం చ‌ర్చిస్తార‌న్నారు.

రాముడి రూపంలో దేశం చైత‌న్య మందిరంగా మారింద‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ తెలిపారు. రామ మందిర నిర్మాణం కోసం ద‌శాబ్దాల పాటు న్యాయ పోరాటం సాగింద‌ని, న్యాయ‌మైన తీర్పును ఇచ్చిన న్యాయ‌వ్య‌వ‌స్థ‌కు ఆయ‌న ఈ సంద‌ర్భంగా థ్యాంక్స్ తెలిపారు. త్రేతాయుగంలో రాముడు 14 ఏళ్ల వ‌న‌వాసంతో దూరం అయ్యాడ‌ని, కానీ ఈ యుగంలో దేశ ప్ర‌జ‌ల నుంచి అయోధ్య కొన్ని వందల ఏళ్ల పాటు దూర‌మైంద‌న్నారు. ఈ ఎడ‌బాటును దేశ ప్ర‌జ‌ల్ని ఎంతో వేద‌న‌కు గురి చేసింద‌న్నారు. భ‌వ్య భార‌త్‌, విక‌సిత భార‌త్‌కు ఈ అయోధ్యా మందిరం ఆధారంగా నిలుస్తుంద‌న్నారు.భార‌త్ ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తుంద‌న్నారు. అభివృద్ధిలో అగ్ర‌ప‌థానికి చేరుకుంటామ‌న్నారు.

#WATCH | Ayodhya: Prime Minister Narendra Modi says, “Today, I also apologise to Lord Shri Ram. There must be something lacking in our effort, sacrifice and penance that we could not do this work for so many centuries. Today the work has been completed. I believe that Lord Shri… pic.twitter.com/v6F8cLcO23

— ANI (@ANI) January 22, 2024