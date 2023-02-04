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జమ్ముకశ్మీర్‌లోని దోడాలో కూలిన ఇల్లు.. మరిన్ని భవనాలకు పగుళ్లు

దోడా జిల్లా అధికారులు, జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా బృందాలు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి. పగుళ్లిచ్చిన ఇండ్లను పరిశీలించాయి. జోషిమఠ్‌ మాదిరిగా ఈ ప్రాంతం కూడా కుంగుతున్నదని దోడా జిల్లా కలెక్టర్‌ తెలిపారు.

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని దోడాలో కూలిన ఇల్లు.. మరిన్ని భవనాలకు పగుళ్లు

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని దోడాలో కూడా ఉత్తరాఖండ్‌లోని జోషిమఠ్ తరహా పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. థాత్రి ప్రాంతంలోని నాయ్ బస్తీ గ్రామంలో 19 ఇండ్లు, మసీదు, మదర్సాకు పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. ఆందోళన చెందిన నివాసితులు ఆ ఇండ్లను ఖాళీ చేశారు. వారంతా తమ బంధువుల ఇళ్లలో తలదాచుకుంటున్నారు. కాగా, గత ఏడాది డిసెంబర్‌ నెలలో దోడా జిల్లాలోని పలు ఇండ్లు పగుళ్లిచ్చాయి. ఇందులో ఒక ఇల్లు శనివారం కూలిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో దాని సమీపంలోని మరిన్ని భవనాలు బీటలు వారాయి. గురువారం వరకు ఆరు ఇండ్లలో పగుళ్లు కనిపించగా శుక్రవారం నాటికి ఈ సంఖ్య 21కి చేరింది.

కాగా, ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే దోడా జిల్లా అధికారులు, జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా బృందాలు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి. పగుళ్లిచ్చిన ఇండ్లను పరిశీలించాయి. జోషిమఠ్‌ మాదిరిగా ఈ ప్రాంతం కూడా కుంగుతున్నదని దోడా జిల్లా కలెక్టర్‌ తెలిపారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నదని చెప్పారు. పగుళ్లిచ్చిన 19 ఇండ్లలోని నివాసితులను ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్లు వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే కుంగుతున్న జోషిమఠ్‌తో ఈ ప్రాంత పరిస్థితిని పోల్చడం సరికాదని అన్నారు.

 

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