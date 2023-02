February 4, 2023 / 03:05 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లోని దోడాలో కూడా ఉత్తరాఖండ్‌లోని జోషిమఠ్ తరహా పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. థాత్రి ప్రాంతంలోని నాయ్ బస్తీ గ్రామంలో 19 ఇండ్లు, మసీదు, మదర్సాకు పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. ఆందోళన చెందిన నివాసితులు ఆ ఇండ్లను ఖాళీ చేశారు. వారంతా తమ బంధువుల ఇళ్లలో తలదాచుకుంటున్నారు. కాగా, గత ఏడాది డిసెంబర్‌ నెలలో దోడా జిల్లాలోని పలు ఇండ్లు పగుళ్లిచ్చాయి. ఇందులో ఒక ఇల్లు శనివారం కూలిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో దాని సమీపంలోని మరిన్ని భవనాలు బీటలు వారాయి. గురువారం వరకు ఆరు ఇండ్లలో పగుళ్లు కనిపించగా శుక్రవారం నాటికి ఈ సంఖ్య 21కి చేరింది.

కాగా, ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే దోడా జిల్లా అధికారులు, జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా బృందాలు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి. పగుళ్లిచ్చిన ఇండ్లను పరిశీలించాయి. జోషిమఠ్‌ మాదిరిగా ఈ ప్రాంతం కూడా కుంగుతున్నదని దోడా జిల్లా కలెక్టర్‌ తెలిపారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నదని చెప్పారు. పగుళ్లిచ్చిన 19 ఇండ్లలోని నివాసితులను ఖాళీ చేయించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించినట్లు వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే కుంగుతున్న జోషిమఠ్‌తో ఈ ప్రాంత పరిస్థితిని పోల్చడం సరికాదని అన్నారు.

House Fell Down in Thathri Area of Doda after Cracks seen in various houses of the area.20 Houses are on the verge of falling down.Disaster Management Teams have been activated.People have been shifted in Safer Places. pic.twitter.com/ypKo8V1WvE #doda #JammuKashmir pic.twitter.com/Rt2xZRMBZx

J&K | Doda administration and a team from the Geological Survey of India present at the spot in Doda where 21 structures reported subsidence.

SDM Athar Amin Zargar says, "21 structures were affected yesterday. Zone of influence is limited to the same, as observed today morning." pic.twitter.com/3f6Rskz0GO

— ANI (@ANI) February 4, 2023