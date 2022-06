June 16, 2022 / 09:56 PM IST

విజయానికి నిజాయ‌తీ కీలకం. కిష్ట ప‌రిస్థితుల్లోనూ నిజాయ‌తీగా ఉంటే మ‌న‌కు మంచే జ‌రుగుతుందని నైతిక శాస్త్ర పుస్త‌కాల్లోనూ చ‌దివాం. దీన్ని అక్ష‌రాల ఆచ‌రిస్తున్నాడు ఓ ఉద్యోగి. ఆ ఉద్యోగి త‌న బాస్‌కు రాసిన నిజాయ‌తీతోకూడిన లీవ్ లెట‌ర్ సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. త‌న మెయిల్‌కు వ‌చ్చిన లీవ్ అప్లికేష‌న్‌ను సాహిల్ అనే వ్య‌క్తి ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశాడు.

‘ప్రియమైన సర్, గుడ్ మార్నింగ్.. మరొక కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూకి హాజర‌య్యేందుకు నాకు ఈ రోజు సెలవు అవసరం. దయచేసి నా సెలవును ఆమోదించవలసిందిగా నేను అభ్య‌ర్థిస్తున్నాను’ అని అత‌డి కిందిస్థాయి ఉద్యోగి రాశాడు. ఇది చూసి మొద‌ట ఆశ్చ‌ర్య‌పోయిన సాహిల్ అప్లికేష‌న్‌ను స్క్రీన్‌షాట్ తీసి ట్విట‌ర్‌లో పెట్ట‌గా, వైర‌ల్‌గా మారింది. ‘నా జూనియ‌ర్ చూడండి త‌ను వేరే ఇంట‌ర్వ్యూ హాజ‌ర‌య్యేందుకు ఎంత స్వీట్‌గా లీవ్‌ అడుగుతున్నాడో’ అని సాహిల్ ట్యాగ్‌లైన్ ఇచ్చారు. ఈ లెట‌ర్ చూసిన‌వారంతా ఆ ఉద్యోగి నిజాయ‌తీని మెచ్చుకుంటున్నారు. అలాగే, ఇంత నిజాయ‌తీగా లీవ్ అడిగాడంటే మీరు ఆఫీస్ వాతావ‌ర‌ణం ఎలా ఉంచారో అర్థ‌మ‌వుతున్న‌ద‌ని సాహిల్‌ను కూడా అభినందించారు. మ‌రికొంద‌రు ఫ‌న్నీ లీవ్‌లెట‌ర్ల‌ను ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

My juniors are so sweet, asking me for leave to attend an interview. 😉😁 pic.twitter.com/gcBELHIuAG

— Sahil (@s5sahil) June 15, 2022