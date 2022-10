October 18, 2022 / 12:25 PM IST

డెహ్రాడూన్‌: కేదార్‌నాథ్‌కు భక్తులతో వెళ్తున్న ఓ హెలికాప్టర్‌ కుప్పకూలింది. ఇద్దరు పైలెట్లతో పాటు మొత్తం ఆరు మంది ఆ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ

— ANI (@ANI) October 18, 2022