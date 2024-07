July 30, 2024 / 12:07 PM IST

తిరువ‌నంత‌పురం: కేర‌ళ‌లోని వ‌య‌నాడ్‌లో భారీగా కొండ‌చ‌రియ‌లు(Wayanad Landslides) విరిగిప‌డ్డాయి. వర్షాల వ‌ల్ల తీవ్ర‌మైన వ‌ర‌ద రావ‌డంతో.. మ‌ట్టిచ‌రియ‌లు కొట్టుకుపోయాయి. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో మృతిచెందిన వారి సంఖ్య 47కు చేరుకున్న‌ది.

The death toll in the Wayanad landslides has risen to 8. Those dead also include three children.

The first landslide was reported at nearly 2 am. Later, at nearly 4.10 am, the district was struck by another landslide. #WayanadLandslide #Wayanad #Kerala pic.twitter.com/TCAWfMdaCz

