LK Advani | మా నాన్న కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి.. అద్వానీకి భారతరత్న రావడం పట్ల కుటుంబ సభ్యుల రియాక్షన్‌

February 3, 2024 / 03:36 PM IST

LK Advani | మాజీ ఉప ప్రధాని, బీజేపీ అగ్రనేత ఎల్‌కే అద్వానీ (LK Advani )కి కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం భారతరత్న (Bharat Ratna) ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్వయంగా ప్రకటిస్తూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, అద్వానీకి అత్యున్నత పురస్కారం దక్కడంపై ఆయన కుటుంబ సభ్యులు స్పందించారు. ఈ మేరకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ.. పురస్కారం ప్రకటించినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

#WATCH | Delhi | Government of India announces Bharat Ratna for veteran BJP leader Lal Krishna Advani. Visuals from his residence as he greets the people and media here. pic.twitter.com/C0NLemHsZ2 — ANI (@ANI) February 3, 2024

అద్వానీ కుమార్తె ప్రతిభా అద్వానీ (Pratibha Advani) మాట్లాడుతూ.. ‘దాదా (అద్వానీ)కి దేశ అత్యున్నత గౌరవం లభించినందుకు మా కుటుంబం మొత్తం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మా అమ్మను చాలా మిస్‌ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే మా నాన్న వ్యక్తిగత జీవితం, రాజకీయ జీవితంలో ఆమె చేసిన సహకారం చాలా గొప్పది. అవార్డు ప్రకటించడంపై నేను దాదాకి చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా సంతోషించారు. ఆ సమయంలో ఆయన కళ్లలో ఒక్కసారిగా నీళ్లు తిరిగాయి. ఆయన జీవితమంతా దేశ సేవలోనే గడిపారు’ అంటూ అద్వానీ కుమార్తె ప్రతిభా అద్వానీ చెప్పుకొచ్చారు.

#WATCH | Pratibha Advani, veteran BJP leader LK Advani’s daughter, reacts on Bharat Ratna for her father. She says, “The entire family and I are very happy that he has been given the highest civilian award in the country…He is very happy…He said that he dedicated his entire… pic.twitter.com/UMe1WNSldc — ANI (@ANI) February 3, 2024

తన జీవితంలో ఈ దశలో ఆయన చేసిన కృషికి గానూ ఇంతటి ఘనమైన గుర్తింపు లభించడం అద్భుతమని ఎల్‌కే అద్వానీ కుమారుడు జయంత్ అద్వానీ (Jayant Advani) అన్నారు. ‘ఈ కొత్త పరిణామంతో నేను, నా కుటుంబం చాలా సంతోషిస్తున్నాము. మా నాన్నకు ఈ అవార్డును ప్రదానం చేసినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ప్రజా జీవితంలో మా నాన్న సహకారం అపారమైనది. ఈ దశలో ఆయన చేసిన కృషికి ఇంతటి ఘనమైన గుర్తింపు లభించడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

#WATCH | Jayant Advani, veteran BJP leader LK Advani’s son, reacts on Bharat Ratna for his father. He says, “…My family and I are extremely delighted on this new development. I would like to thank PM Narendra Modi for conferring this award on my father…My father’s… pic.twitter.com/29FJGrm0CP — ANI (@ANI) February 3, 2024

