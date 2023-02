February 13, 2023 / 03:46 PM IST

న్యూఢిల్లీ : కొన్ని పాట‌లు కాలానికి అతీతంగా ఎవ‌ర్‌గ్రీన్ హిట్స్‌గా ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సుల్లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేస్తాయి. పారిశ్రామిక‌వేత్త హ‌ర్ష్ గోయంకా కిషోర్ కిమార్ ఆల్‌టైం హిట్ సాంగ్ యే క్యా హువా ఎవర్‌గ్రీన్ సాంగ్‌ను ప్రేక్ష‌కుల‌కు గుర్తుచేశారు. మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో స్వ‌యంగా ఆల‌పించిన ఈ పాట హిందీ, బెంగాలీ వెర్ష‌న్ల వీడియోను హ‌ర్ష్ గోయంకా షేర్ చేశారు.

Some tunes are so magical, be it in whatever language – in this case in Hindi/Bengali. pic.twitter.com/ZLC0ku3X0p

— Harsh Goenka (@hvgoenka) February 12, 2023