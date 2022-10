జైలును తలపిస్తున్న కొవిడ్‌ ఐసోలేషన్‌ వార్డు.. వీడియో షేర్‌ చేసిన హర్ష గోయెంకా..

October 16, 2022 / 02:46 PM IST

Covid isolation camp | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త హర్ష గోయెంకా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తరచూ ఆసక్తికర విషయాలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ ప్రజలకు చేరువలో ఉంటుంటారు. తాజాగా చైనాలో కొవిడ్‌ ఐసోలేషన్‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియోను ఆయన షేర్‌ చేశారు. ‘ఇది జైలు అనుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. అది చైనాలోని కొవిడ్‌ ఐసోలేషన్‌ వార్డు’ అని పోస్టు చేశారు.

అయితే, ఈ వీడియోను ముందుగా వాల్‌ స్ట్రీట్‌ సిల్వర్‌ షేర్‌ చేసింది. ‘‘చైనాలోని కొవిడ్‌ ఐసోలేషన్‌ క్యాంపుల్లో జీవన విధానం ఇలా ఉంది. చిన్న పిల్లలు, మహిళలు, గర్భవతులను సైతం ఇక్కడ నిర్బంధిస్తున్నారు. ఇది నిజంగా కొవిడ్‌ కోసమేనా? నిజంగా నియంత్రించేందుకేనా?’’ అంటూ రాసుకొచ్చింది. చైనా ఐసోలేషన్‌ వార్డుల్లో పరిస్థితి నిజంగానే జైలును తలపిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కరోనా పుట్టినిల్లు చైనాలో కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు లాక్‌డౌన్‌ విధించారు. మహమ్మారి కట్టడికి జీరో కొవిడ్‌ పాలసీని అవలంభిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్క కేసు నమోదైనా లక్షల మందిని ఐసోలేషన్‌కు పరిమితం చేస్తున్నారు.

If you are wondering if it’s a prison- no, it’s a COVID isolation ward in China! pic.twitter.com/3SSnCI4dfi

Life inside the China covid isolation camps. There are reports of women with children, even pregnant women, being locked up here.

Is this really about covid? or is it just about control?

🔊 pic.twitter.com/Cm3hoE86ZK

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 6, 2022