May 31, 2023 / 03:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర పోస్టుల‌ను షేర్ చేస్తూ సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా వ్య‌వ‌హ‌రించే పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం హ‌ర్ష్ గోయంకా (Harsh Goenka) లేటెస్ట్‌గా పాత ఫొటోను రీట్వీట్ చేశారు. 1985 నాటి ఈ ఫొటోను తొలుత ఇండియ‌న్ హిస్ట‌రీ పిక్స్ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటో ఎవ‌రిదంటూ మొద‌లైన గెస్సింగ్ గేమ్‌లో ప‌లువురు ట్విట్ట‌ర్ యూజ‌ర్లు పాల్గొన‌గా చాలా మంది స‌రైన స‌మాధానం ఇచ్చారు.

1985 :: Name of This Well Known Industrialist ?

He Is Our Twitter Guru pic.twitter.com/GrRkxBCrT5

— indianhistorypics (@IndiaHistorypic) May 30, 2023