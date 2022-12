Gujarat Assembly Polls | రెండు చేతులు లేకపోయినా కాలి వేళ్లతో ఓటేశాడు..!

December 5, 2022 / 05:38 PM IST

ఖేడా: ఎన్నికల వేళ ఓటేసేందుకు చాలామంది బద్దకిస్తుంటారు. కొందరైతే ఆఫీసుకు సెలవిచ్చినా ఇంట్లోనే ఉండిపోవడమో, మరేదైనా పనిలో నిమగ్నమవడమో చేస్తుంటారు. కానీ పోలింగ్‌ బూత్‌కు వెళ్లి ఓటు మాత్రం వేయరు. అలాంటి వాళ్లకు ఓటు విలువ తెలిసి కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలనే సోయి ఉండదు.

కానీ, ఇవాళ గుజరాత్‌లో రెండో దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అంకిత్‌ సోని అనే వ్యక్తి తనకు రెండు చేతులు లేకపోయినా కాలితో ఓటువేసి ఔరా అనిపించాడు. ఒంట్లో అన్ని అవయవాలు సక్కగున్నా ఓటు వేసేందుకు బద్దకించేవాళ్ల చెంపమీద కొట్టినట్టుగా రాజ్యాంగం తనకు కల్పించిన హక్కును వినియోగించుకున్నాడు. చిత్తశుద్ధి ఉండాలేగానీ దేనికీ అవిటితనం అడ్డుకాదని నిరూపించాడు.

తనకు 20 ఏండ్ల క్రితం ఓ ప్రమాదంలో రెండు చేతులు తెగిపోయాయని అంకిత్‌ సోని తెలిపాడు. అయినా గత 20 ఏండ్లలో తాను ఏనాడూ ఓటు వేయకుండా ఉండలేదని చెప్పాడు. చేతులు లేకపోయినా కాలి వేళ్లతో తాను ఓటు వేస్తానని చెప్పాడు. కాగా, ఓటు వేసేందుకు బద్దికించే వాళ్లు అంకిత్‌ సోనిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని పలువురు కామెంట్ చేస్తున్నారు.

A differently-abled voter casts his vote for the second phase of #GujaratAssemblyPolls in Nadiad, Kheda

“I lost both my hands 20 years ago in an accident but that did never stop me from casting my vote. I use my feet to vote now,” said Ankit Soni pic.twitter.com/mJW7IhWqRl

— ANI (@ANI) December 5, 2022