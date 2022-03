March 13, 2022 / 08:54 PM IST

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్ ఎన్నిక‌ల్లో క్లీన్ స్వీప్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో పంజాబ్‌లో ఎక్క‌డ చూసినా చీపుర్ల‌ను పట్టుకొని ఊడ్చేస్తున్నారు. పంజాబ్ ప్ర‌జ‌లు ఎక్క‌డికెళ్లినా చీపుర్ల‌ను ప‌ట్టుకొని వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే ట్రెండ్ అక్క‌డ కొన‌సాగుతోంది. తాజాగా పంజాబ్‌లోని భాటిండా అనే ప్రాంతంలో జ‌రిగిన ఓ పెళ్లిలో… అతిథులు చీపుర్లు ప‌ట్టుకొని డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

పెళ్లి మండ‌పం మీద‌నే చేతుల్లో చీపుర్లు ప‌ట్టుకున్న అతిథులు భాంగ్రా డ్యాన్స్ వేస్తూ అద‌ర‌గొట్టేశారు. దీనికి సంబందించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

This is why AAP won in Punjab; sporting a broom, while dancing in a wedding is not a taboo anymore. Punjabis, gave AAP a chance, let's hope they deliver !! pic.twitter.com/Y2iKnPgeqF

— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) March 13, 2022