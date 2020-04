కొవిడ్‌-19 ఎమర్జెన్సీ.. రాష్ర్టాలకు 15 వేల కోట్లు కేటాయింపు

హైదరాబాద్‌ : కరోనాపై పోరుకు కేంద్రం ప్రత్యేక ప్యాకేజీని విడుదల చేసింది. రాష్ర్టాలకు రూ. 15 వేల కోట్లతో అత్యవసర ప్యాకేజీని విడుదల చేస్తూ కేంద్రం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ర్టాలతో కలిపి కరోనాపై పోరుకు కేంద్రం ఈ నిధులను ఖర్చు చేయనుంది.



కరోనా మహమ్మారిని నియంత్రించేందుకు పోరాడుతున్న జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేసేందుకు రూ. 15 వేల కోట్ల నిధులను భారత ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఈ నిధులకు కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. రూ. 15 వేల కోట్ల నిధులను మూడు దశల్లో ఖర్చు పెట్టనున్నారు. జనవరి 2020 నుంచి జూన్‌ 2020 వరకు మొదటి దశ, జులై 2020 నుంచి మార్చి 2021 వరకు రెండో దశ, ఏప్రిల్‌ 2021 నుంచి మార్చి 2024 వరకు మూడో దశగా కేంద్రం నిర్ణయించింది.



తెలంగాణతో పాటు 9 రాష్ర్టాలకు ప్రత్యేక బృందాలను కేటాయించింది. కరోనాపై రాష్ట్ర అధికారులతో కలిసి కేంద్ర బృందాలు పని చేయనున్నాయి. తెలంగాణ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, బీహార్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, కర్ణాటక, రాజస్థాన్‌కు ప్రత్యేక బృందాలను కేటాయించారు.



