April 8, 2023 / 12:13 PM IST

ఇండోర్: బీజేపీ నేత కైలాశ్ విజ‌య్‌వ‌ర్గీయ(Kailash Vijayvargiya) మ‌రోసారి వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. ఆడ‌వాళ్ల దుస్తుల‌పై ఆయ‌న కామెంట్ చేశారు. స‌రైన దుస్తులు వేసుకోని ఆడ‌వాళ్ల‌ను ఆయ‌న సూర్ప‌న‌క‌తో పోల్చారు. ఇండోర్‌లో హ‌నుమాన్ జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా జ‌రిగిన కార్య‌క్ర‌మంలో మాట్లాడుతూ ఆయ‌న ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేవారు. రాత్రి పూట బ‌య‌ట తిరుగుతున్న స‌మ‌యంలో మ‌త్తులో ఉన్న యువ‌త‌ను చూస్తుంటాన‌ని, వాళ్ల చెంప ప‌గ‌ల‌గొట్టాల‌న్న కోసం వ‌స్తుంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

BJP Leader @KailashOnline says girls dress badly & look like ‘Shurpanakha’. This is a reprehensible & demeaning insult to every woman of this country

Where is @smritiirani now? Does she condone this disgusting statement? Or does she only find her voice to attack @RahulGandhi! pic.twitter.com/hzoxrnZpl1

— Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) April 8, 2023