December 7, 2022 / 05:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ : అక్కా చెల్లెళ్ల మ‌ధ్య బాండింగ్ మాట‌ల్లో వ‌ర్ణించ‌లేం. వారు నిత్యం కీచులాడుకున్న కొద్దిసేపు క‌న‌ప‌డ‌క‌పోతే విల‌విల‌లాడుతారు. ఆరు నెల‌ల త‌ర్వాత ఇంటికి వ‌చ్చిన యువ‌తి త‌న చిన్న చెల్లెలిని స‌ర్‌ప్రైజ్‌లో ముంచెత్తిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. వ‌ర్జినియా కా ఉల్ప్ అనే యూజ‌ర్ ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

Came home after six months and surprised my baby not so Baby sister and look how she reacted 🥺❤️🧿 pic.twitter.com/5YJf48QEBn

— 𝔚𝔦𝔰𝔥 (@virginiakawoolf) December 6, 2022