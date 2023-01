యువతిని కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన యువకుడు.. ఆపై ఆత్మహత్యాయత్నం

January 2, 2023 / 04:35 PM IST

బెంగళూరు: ఒక యువతిని యువకుడు కత్తితో పొడిచి హత్య చేశాడు. అనంతరం అదే కత్తితో తనను తాను పొడుచుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ సంఘటన జరిగింది. 19 ఏళ్ల లయస్మిత బెంగళూరు రూరల్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న కాలేజీలో చదువుతున్నది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ అనే విద్యార్థి మరో కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. వీరిద్దరికి పరిచయం ఏర్పడటంతో తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. అయితే మరో వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్న ఆ యువతి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రేమను నిరాకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో లయస్మితపై ఆ యువకుడు కక్ష పెంచుకున్నాడు.

కాగా, సోమవారం ఉదయం బెంగళూరు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీ వద్ద ఉన్న లయస్మిత వద్దకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చాడు. తన వెంట తెచ్చిన కత్తితో ఆమెను పొడిచాడు. ఆపై అదే కత్తితో తనను తాను పొడుచుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ యువతి రక్తం మడుగుల్లో పడి అక్కడే చనిపోయింది. గాయపడిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడి పరిస్థితి కూడా సీరియస్‌గా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లయస్మితను పవన్‌ కల్యాణ్ ఎందుకు హత్య చేశాడన్నది ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ సంఘటన ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో కలకలం రేపింది.

A 19 year old girl Layasmitha died due to stab injuries at Presidency college, #Bengaluru. She was stabbed inside college by a boy named Pawan Kalyan. He also injured himself & in critical condition. The girl had allegedly not accepted his proposal #Karnataka pic.twitter.com/em2zitjAMJ

