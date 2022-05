గీతాంజలి శ్రీ రాసిన ‘టూంబ్‌ ఆఫ్‌ శాండ్’కు బుకర్‌ ప్రైజ్‌

May 27, 2022 / 09:22 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ రచయిత్రి గీతాంజలి శ్రీ (Geetanjali Shree) రచించిన హిందీ నవల ‘టూంబ్‌ ఆఫ్‌ శాండ్’కు ప్రతిష్ఠాత్మక బుకర్‌ ప్రైజ్‌ లభించింది. దీంతో అంతర్జాతీయ బుకర్‌ ప్రైజ్‌ గెలుచుకున్న తొలి హిందీ నవలగా చరిత్రకెక్కింది. గీతాంజిలి శ్రీ.. 2018లో ‘రెట్‌ సమాధి’ పేరుతో హిందీలో నవల రాశారు. దీనిని అమెరికాకు చెందిన అనువాదకురాలు డైసీ రాక్‌వెల్‌ ‘టూంబ్‌ ఆఫ్‌ శాండ్‌’ పేరుతో ఇంగ్లిష్‌లోకి అనువదించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ నవల 2022గాను అంతర్జాతీయ బుకర్‌ ప్రైజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నది. లండన్‌లో జరిగిన వేడుకల్లో అనువాదకురాలు డైసీ రాక్‌వెల్‌తో కలిసి 50 వేల పౌండ్ల (సుమారు రూ.49.4 లక్షలు) నగదు బహుమతిని పంచుకున్నారు. కాగా, ఇప్పటికే ఈ పుస్తకం ‘ఇంగ్లిష్‌ పెన్‌ అవార్డు’ కూడా దక్కించుకున్నది.

ఈ సందర్భంగా గీతాంజలి మాట్లాడుతూ.. బుకర్ ప్రైజ్‌ గురించి కలలో కూడా ఊహించలేదు, తాను గెలుచుకోగలనని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని చెప్పారు. తన నవలకు అంతర్జాతీయ సాహిత్య పురస్కారం లభించడంతో ఆశ్చర్యపోయానని, ఇది తనకు లభించిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాని చెప్పారు.

కథ ఏంటంటే..

‘టూంబ్‌ ఆఫ్‌ శాండ్‌’ కథలో భాగంగా.. ఉత్తర భారతానికి చెందిన ఓ 80 ఏళ్ల మహిళ తన భర్త మరణానంతరం తీవ్ర నిరాశా నిస్పృహలు, డిప్రెషన్‌లోకి కూరుకుపోతుంది. అయితే ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి బయటపడి తాను తిరిగి కొత్త జీవితాన్ని ఎలా ప్రారంభించిందన్నదే ఈ కథ సారాంశం. ఈ క్రమంలో ఆమె పాకిస్థాన్‌ వెళ్లడం, సంప్రదాయ వాది అయిన ఆమెకు, పూర్తి మోడ్రన్‌ వ్యక్తిత్వమున్న తన కూతురికి మధ్య జరిగే సంభాషణలు, తన జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాలను ఎదుర్కొన్న విధానం.. వంటి మలుపులను గీతాంజలి శ్రీ ఆసక్తికరంగా, భావోద్వేగభరితంగా మలిచారు.

We are delighted to announce that the winner of the #2022InternationalBooker Prize is ‘Tomb of Sand’ by Geetanjali Shree, translated from Hindi to English by @shreedaisy and published by @tiltedaxispress@Terribleman @JeremyTiang @mervatim @VascoDaGappah @VivGroskop pic.twitter.com/TqUTew0Aem

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 26, 2022