March 11, 2024 / 12:59 PM IST

గోరఖ్‌పూర్‌: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్‌లో (Gorakhpur) ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ముగ్గురు స్నేహితులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా వెనక నుంచి వాయువేగంతో దూసుకొచ్చిన కారు వారిని ఢీకొట్టింది. దీంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కారు స్పీడ్‌లో ఉండటంతో ముగ్గురు అమాంత ఎగిరి పడిపోయారు. ప్రమాదం అనంతరం కారు ఆపకుండా డ్రైవర్‌ అలాగే వెళ్లిపోయాడు. ఇదంతా అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీలో రికార్డయింది. ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా ఉన్న ఈ ప్రమాదం ఆదివారం రాత్రి 10 గంటలకు జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

కాగా, మరణించిన వారిని మోయిన్‌ అక్తర్‌, అకిల్‌ అహ్మద్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు. గాయపడిన తాహిర్‌ ప్రస్తుతం దవాఖానలో చికిత్స పొందుతున్నాడని, అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Warning: Disturbing video.

Freak accident caught on camera in UP’s Gorakhpur. Three people walking on road were thrown into air after hit by a speeding car. Two victims- Moin Akhtar and Akil Ahmed died on spot. Another injured Tahir is currently batting with life in hospital. pic.twitter.com/sMGY1ND0fC

