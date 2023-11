November 18, 2023 / 03:13 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆర్బీఐ మాజీ గ‌వ‌ర్న‌ర్ ఎస్ వెంక‌ట‌ర‌మ‌ణ‌న్(S Venkitaramanan) క‌న్నుమూశారు. ఆయ‌న వ‌య‌సు 92 ఏళ్లు. ఆనారోగ్యం కార‌ణంగా ఆయ‌న ఆదివారం ఉద‌యం ప్రాణాలు విడిచిన‌ట్లు కుటుంబీకులు వెల్ల‌డించారు. ఆర్బీఐ 18వ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా వెంక‌ట‌ర‌మ‌ణ‌న్ బాధ్య‌త‌లు నిర్వ‌ర్తించారు. 1990 నుంచి 92 వ‌ర‌కు ఆయ‌న ఆ పోస్టులో ఉన్నారు. కేంద్ర ఆర్ధిక శాఖ‌లో ఆయ‌న 1985 నుంచి 1989 వ‌ర‌కు ఆర్ధిక కార్య‌ద‌ర్శిగా కూడా చేశారు. ఆయ‌న‌కు గిరిజా, సుధా అనే ఇద్ద‌రు కుమార్తెలు ఉన్నారు.

S. Venkataramanan passes away. Arguably the best RBI governor. Crisis manger whose decisive actions helped India to tide the balance of payments crisis in the late 1980s and early 1990s. That was a time when India was scraping the bottom of FE reserves. RIP pic.twitter.com/GsxiQBfzVF

