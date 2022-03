March 4, 2022 / 02:25 PM IST

చంఢీఘ‌డ్‌: భార‌త ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ జ‌న‌ర‌ల్ సునిత్ ఫ్రాన్సిస్‌ రోడ్రిగ్స్ ఇవాళ క‌న్నుమూశారు. ఆయ‌న వ‌య‌సు 88 ఏల్లు. 1990 నుంచి 1993 వ‌ర‌కు ఆయ‌న ఇండియ‌న్ ఆర్మీ చీఫ్‌గా చేశారు. 2004 నుంచి 2010 వ‌ర‌కు పంజాబ్ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా కూడా చేశారు. 1933లో ఆయ‌న ముంబైలో జ‌న్మించారు. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ మృతి ప‌ట్ల జ‌న‌ర‌ల్ ఎంఎం న‌ర‌వాణే తో పాటు ఇత‌ర ఆఫీస‌ర్లు నివాళి అర్పించారు. ఆలోచ‌నాప‌రుడిగా, వ్యూహాక‌ర్త‌గా రోడ్రిగ్స్‌కు ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు ఉన్న‌ది. అకుంఠిత దీక్ష‌తో ఆయ‌న దేశ సేవ‌లో పాల్గొన్న‌ట్లు ఆర్మీ తెలిపింది.

General MM Naravane #COAS & All Ranks of #IndianArmy express heartfelt condolences on the sad demise of General Sunith Francis Rodrigues, who passed away today. Known as a Thinker and Strategist, he leaves behind a legacy of utmost dedication & service to the Nation. (1/3) pic.twitter.com/CSbaGYYAiw

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) March 4, 2022