April 10, 2023 / 10:08 AM IST

కుల్లు: హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని (Himachal Pradesh) కుల్లు (Kullu) జిల్లాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. జిల్లాలోని బంజార్‌ ప్రాంతంలో సోమవారం ఉదయం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్రమంగా అవి విస్తరించడంతో భారీ అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. దీంతో పలు దుకాణాలు, ఇండ్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపుచేశారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగిందని, ఇప్పటివరకు ఎవరికీ హాని జరుగలేదని అధికారులు తెలిపారు.

#WATCH | Himachal Pradesh: Several shops & houses were gutted in a fire that broke out in Banjar area in Kullu district during the early hours today. Fire was brought under control. No casualties were reported. pic.twitter.com/GlTl57HI3u

— ANI (@ANI) April 10, 2023