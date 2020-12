పోలీస్‌ బారికేడ్లు తొలగించి ముందుకుసాగిన రైతులు

జైపూర్‌: రాజస్థాన్‌ రైతులు ఎట్టకేలకు బారికేడ్లను తొలగించి హర్యానా వైపుగా ముందుకుసాగారు. వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఆ రాష్ట్ర రైతులు హర్యానాకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా రాజస్థాన్‌-హర్యానా సరిహద్దులోని షాజహన్‌పూర్‌ వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో రైతులు కొన్ని రోజులుగా అక్కడే ఉండి నిరసనలు చేస్తున్నారు. కాగా గురువారం రైతులంతా కలిసి అడ్డుగా ఉన్న బారికేడ్లను తొలగించారు. అయితే పోలీసులు వారిని అడ్డుకోలేకపోయారు. అనంతరం రైతులు ట్రాక్టర్లు, ఇతర వాహనాల్లో హర్యానాలోకి ప్రవేశించారు. అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ సరిహద్దులోని సింఘు వద్దకు చేరనున్నారు. నెల రోజులకుపైగా అక్కడ నిరసనలు చేస్తున్న 40 సంఘాల రైతులతో కలిసి పోరాటాన్ని ఉధృతం చేయనున్నారు.

#WATCH | A group of agitating farmers breaks through police barricades to enter Haryana via Rajasthan-Haryana border in Shahjahanpur.



(Note - abusive language) pic.twitter.com/fAbnuuvrPk