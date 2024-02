February 6, 2024 / 05:03 PM IST

Elephant | ఈ భూమ్మీద త‌ల్లీబిడ్డ‌ల ప్రేమ వెల‌క‌ట్ట‌లేనిది. త‌ల్లీబిడ్డ‌ల ప్రేమ‌, అనుబంధాల గురించి ఎంత చెప్పినా త‌క్కువే. బిడ్డ త‌న కంటికి క్ష‌ణం పాటు క‌నిపించ‌క‌పోతే ఆ త‌ల్లి త‌ల్ల‌డిల్లిపోతోంది. బిడ్డ ఆచూకీ కోసం అటుఇటు పరుగెడుతోంది. ఇక ఆ బిడ్డ క‌నిపిస్తే.. ద‌గ్గర‌కు తీసుకొని ముద్దులు పెట్టి ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రుస్తది. కానీ అదే బిడ్డ త‌న క‌ళ్ల ముందు చ‌నిపోతే ఆ త‌ల్లి గుండెల‌విసేలా రోదిస్తోంది. ఆ మాదిరిగానే ఓ ఏనుగు కూడా త‌న బిడ్డ కోసం బోరున విల‌పించింది. పిల్ల ఏనుగును పూడ్చిపెట్టిన స‌మాధి వ‌ద్ద క‌న్నీళ్లు కార్చుతూ అలానే ఉండిపోయింది ఏనుగు.

ఈ హృద‌య‌విదార‌క ఘ‌ట‌న‌ను ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నంద తన ఎక్స్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. అయితే ఓ ఏనుగు త‌న పిల్ల ఏనుగుకు జ‌న్మ‌నిచ్చింది. కానీ కొన్ని గంట‌ల్లోనే ఆ పిల్ల ఏనుగు చ‌నిపోయింది. పోస్టుమార్టం అనంత‌రం దాన్ని పూడ్చిపెట్టారు. ఇక ఆ స‌మాధి వ‌ద్ద‌కు చేరుకున్న త‌ల్లి ఏనుగు.. బోరున విల‌పించింది. త‌న కళ్ల నుంచి క‌న్నీరు కారుతూనే ఉంది. ఏనుగు గుండెల‌విసేలా రోదించ‌డంతో అక్క‌డున్న అట‌వీశాఖ అధికారుల హృద‌యాలు బ‌రువెక్కిపోయాయి. త‌ల్లీపిల్ల‌ల మ‌ధ్య ఉండే ప్రేమ‌, అనుబంధం వ‌ర్ణ‌నాతీతం అని సుశాంత నంద పేర్కొన్నారు.

I had tears…

The calf of this female elephant died within hours of being born.

After post-mortem it was buried. Mother came looking for it. She will grieve for days before moving on in life.

The feeling of love that a mother has towards her children is inexpressible🙏🙏 pic.twitter.com/puoJhLqY0k

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 5, 2024