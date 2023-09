Watch: వృద్ధుడ్ని రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లిన ఆవు.. వీడియో వైరల్‌

September 3, 2023 / 03:51 PM IST

చండీగఢ్‌: ఒక వృద్ధుడ్ని ఆవు రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లింది. (Cow Drags Elderly Man on Road) ఎవరూ కూడా దానిని నియంత్రించలేకపోయారు. దీంతో రోడ్డు దెబ్బలతోపాటు పలు వాహనాలు తగలడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ వృద్ధుడు మరణించాడు. అయితే వృద్ధుడ్ని రోడ్డుపై ఆవు ఈడ్చికెళ్లిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పంజాబ్‌లోని మొహాలీ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. భయంతో పరుగులు తీసిన ఆవు ఒక ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. దానిని అదుపు చేసేందుకు 83 ఏండ్ల సరూప్ సింగ్ ప్రయత్నించాడు. అయితే ఆవు మెడకు ఉన్న తాడు అతడి చేతికి చుట్టుకుపోయింది.

కాగా, నియంత్రణ కోల్పోయిన ఆ ఆవు అక్కడి రోడ్డుపై పరుగులు తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో చేతికి తాడు చుట్టుకోవడంతో సరూప్‌ సింగ్‌ను సుమారు వంద మీటర్ల దూరం రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లింది. దీంతో రోడ్డు దెబ్బలతోపాటు పలు వాహనాలు కూడా ఆ వృద్ధుడికి తగిలాయి. తీవ్రంగా గాయపడంతో అతడు చనిపోయాడు. పోలీసులు ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Elderly man dies after stray cow drags him for about 100 meters, collides with several vehicles in Punjab's Mohali.

