July 30, 2023 / 05:24 PM IST

న్యూయార్క్ : అత్యంత ఖ‌రీదైన కారు లంబోర్గినిని సొంతం చేసుకోవాల‌ని ఎంద‌రో క‌ల‌లు కంటారు. రాత్రింబవ‌ళ్లు ప‌నిచేసి కొంద‌రు త‌మ క‌ల‌ను సాకారం చేసుకుంటే మ‌రికొంద‌రు క‌ల‌ల కారు (Viral Video) కోసం ద‌శాబ్ధాల పాటు శ్ర‌మిస్తుంటారు. ఓ వ్య‌క్తి త‌న రిటైర్మెంట్ త‌ర్వాత ల‌గ్జ‌రీ లంబోర్గినిని కొనుగోలు చేసి మురిసిపోయిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట తెగ వైర‌లవుతోంది.

When you buy Lambo after retirement. pic.twitter.com/M5Z4UhDIgq

— Figen (@TheFigen_) July 27, 2023