February 17, 2024 / 01:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో ఇవాళ గూడ్స్ రైలు(Goods Train) ప‌ట్టాలు త‌ప్ప‌టింది. ప‌టేల్ న‌గ‌ర్‌-ద‌యాబ‌స్తీ సెక్ష‌న్‌లో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. గూడ్స్ రైలుకు చెందిన 8 వ్యాగెన్లు ప‌ట్టాలు త‌ప్పిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. జ‌కీరా ఫ్లైఓవ‌ర్ వ‌ద్ద ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. జ‌కీరా ఫ్లై ఓవ‌ర్ స‌మీపంలో ఉద‌యం 11.50 నిమిషాల‌కు ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. రైల్వే, అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది ప్ర‌స్తుతం రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌డుతోంది. ముంబై నుంచి చండీఘ‌డ్ వెళ్తున్న ఆ గూడ్స్ రైలులో ఐర‌న్ షీట్ రోల్స్ ఉన్నాయి.

#WATCH | Eight wagons of a goods train derail on Patel Nagar-Dayabasti section in Delhi area. The incident occurred near the Zakhira flyover.

(Video source: Delhi Police) pic.twitter.com/cQieCNsQAV

— ANI (@ANI) February 17, 2024