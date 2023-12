Tamil Nadu | మదురై ఈడీ ఆఫీసులో కొనసాగుతున్న తనిఖీలు..

December 2, 2023 / 07:23 AM IST

చెన్నై: ఓ కేసును మాఫీ చేసేందుకు లంచం తీసుకుంటూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ED) అధికారి పట్టుబడిన కేసులో తమిళనాడు అవినీతి నిరోధక విభాగం డీవీఏసీ (DVAC) అధికారులు మదురైలోని (Madurai) ఈడీ సబ్‌ జోనల్‌ ఆఫీసుపై దాడులు నిర్వహించారు. కార్యాలయంలోని ఫైల్స్‌ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి ఇప్పటికీ సోదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భారీ భద్రత నడుమ అధికారులు ఈడీ ఆఫీసులో తనిఖీ చేస్తున్నారు. అయితే అర్ధరాత్రివేళ సీఆర్‌పీఎఫ్‌ జవాన్లు (CRPF) ఈడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. అయితే అప్పటికే ఆ ఆఫీసును తమిళనాడు పోలీసులు తమ ఆదీనంలోకి తీసుకోవడంతో వారు గేటు బయటే ఉండిపోయారు.

అంకిత్‌ తివారీ అనే ఈడీ సీనియర్‌ అధికారి లంచాన్ని స్వీకరిస్తూ పోలీసులకు రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడ్డాడు. దుండిగల్‌ జిల్లాలో ఓ వైద్యుడి నుంచి రూ.20 లక్షల లంచం స్వీకరిస్తున్న ఆయనను అరెస్టు చేసినట్టు ఆ రాష్ట్ర అవినీతి నిరోధక విభాగం డీవీఏసీ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న అంకిత్‌ తివారీని దుండిగల్‌ పోలీసుల సాయంతో ఓ టోల్‌గేట్‌ వద్ద ఆపి అరెస్టు చేసినట్టు పేర్కొన్నది.

#WATCH | Tamil Nadu Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) officials continue the searches at the ED sub-zonal office in Madurai in connection with the case involving ED officer Ankit Tiwari.

