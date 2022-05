May 20, 2022 / 02:44 PM IST

స్నేహితం… మ‌నుషుల మ‌ధ్యే కాదు.. జంతువుల మ‌ధ్య కూడా వుంటుంది. అది ఒక్కోసారి కొంటె స్నేహంగా కూడా మారుతుంది. ఓ కుక్క‌, ఓ కోతి మ‌ధ్య ఉన్న స్నేహం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తోంది. నిజానికి ఇది పాత వీడియోనే. కానీ… కుక్క‌, కోతి స్నేహం చూసి నెటిజ‌న్లు తెగ ముచ్చ‌ట ప‌డుతున్నారు. మ‌ళ్లీ తాజాగా… దీనిని వైర‌ల్ చేస్తున్నారు.

ఓ దుకాణం ద‌గ్గ‌ర జ‌రిగిన సంఘ‌ట‌న‌. తినే ప‌దార్థం కోసం కోతి ఏం చేస్తుందో చూస్తే… తెగ న‌వ్వొస్తుంది. చిప్స్ ప్యాకెట్ కోసం కోతి తెగ ప్ర‌య‌త్నం చేస్తుంది. దానికి అంద‌దు. అయితే.. కుక్క పై నిల్చుని, ఆ ప్యాకెట్ అందుకోవ‌డానికి కోతి తెగ ప్ర‌య‌త్నం చేస్తుంది.

ఈ ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్న‌ప్పుడు కుక్క స‌రిగ్గా నిల‌బ‌డుతుంది. కోతి కుక్క‌పై నిల్చొని, చిప్స్ ప్యాకెట్ కోసం తెగ ప్ర‌య‌త్నం చేస్తుంది. ఈ ప్ర‌య‌త్నంలో కోతి కింద‌ప‌డిపోతుంది. మ‌ళ్లీ… ఆ కోతి కుక్క‌పై నిల్చుని చిప్స్ ప్యాకెట్ ను అందుకోడానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తుంది.

కుక్క‌, కోతి స్నేహితులు కాద‌ని ఎవ‌రంటారు? అంటూ కొంద‌రు సోష‌ల్ మీడియాలో స్పందించారు. ఈ వీడియోను చూస్తుంటే నా చిన్న నాటి స్నేహితుడు గుర్తుకు వ‌చ్చాడ‌ని, ప్యారేలాల్ యూనివ‌ర్స్ అంటూ మ‌రి కొంద‌రు కామెంట్స్ చేశారు.

The 🐒 trying to pick up a packet of chips with the help of 🐕 is the cutest thing you will watch today ❣️❣️. #goodmorning #dog #dogs #monkey #monkeys #animal #AnimalLovers #cute #lovable #adorable #friendship #bond #team pic.twitter.com/bkMAEU13NC

— Tarana Hussain (@hussain_tarana) May 8, 2022