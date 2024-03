March 5, 2024 / 07:17 PM IST

UPSC | న్యూఢిల్లీ : యూనియ‌న్ ప‌బ్లిక్ స‌ర్వీస్ క‌మిష‌న్ (UPSC) స‌ర్వ‌ర్ డౌన్ అయింది. మార్చి 5వ తేదీ(మంగ‌ళ‌వారం) సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు ద‌ర‌ఖాస్తుల గ‌డువు ముగియ‌నున్న‌ట్లు నోటిఫికేష‌న్‌లోనే యూపీఎస్సీ పేర్కొంది. దీంతో మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం నుంచే అర్హులైన అభ్య‌ర్థులు ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకునేందుకు యూపీఎస్సీ వెబ్‌సైట్‌ను లాగిన్ చేశారు. అయితే మ‌ధ్యాహ్నం నుంచి స‌ర్వ‌ర్ డౌన్ అయింది. దీంతో అభ్య‌ర్థులు ఆందోళ‌న‌కు గుర‌య్యారు. సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు.

ద‌ర‌ఖాస్తుల స్వీక‌ర‌ణ తేదీని పొడిగించాల‌ని అభ్య‌ర్థులు డిమాండ్ చేశారు. ఇలా స‌ర్వ‌ర్ డౌన్ కావ‌డంతో.. చాలా మంది అభ్యర్థులు ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోలేక‌పోతున్నార‌ని పేర్కొన్నారు. వీలైనంత త్వ‌రగా స‌మ‌స్య‌ను ప‌రిష్క‌రించి, మ‌రో రెండు రోజులు గ‌డువు పొడిగించాల‌ని అభ్య‌ర్థించారు.

UPSC Site down since afternoon. Please extend the deadline by a day or two. #UPSCPrelims2024 #UPSC2024 #UPSCSiteDown @upsc_official pic.twitter.com/qY2IXcd6K8

If it continues like this then lakhs of youth will be deprived of filling the form.

The problem should be fixed as soon as possible and the date should be extended.#UPSCPrelims2024 pic.twitter.com/yNdCMnTQVJ

— KK NEHRA (@Krishan88701400) March 5, 2024