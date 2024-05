Watch: రైలింగ్ పైకి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించిన మొసలి.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

May 29, 2024 / 03:19 PM IST

లక్నో: నది నుంచి బయటకు వచ్చి మొసలి సమీపంలోని ప్రాంతంలో సంచరించింది. స్థానికుల కంటపడటంతో తిరిగి నది వద్దకు వెళ్లసాగింది. ఈ సందర్భంగా అడ్డుగా ఉన్న రైలింగ్‌ పైకి ఎక్కేందుకు ఆ భారీ మొసలి ప్రయత్నించింది. (crocodile attempts to climb over a railing) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని బులంద్‌షహర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. నరోరా ఘాట్ సమీపంలోని గంగా నది నుంచి పది అడుగుల పొడవైన భారీ మొసలి బయటకు వచ్చింది. దానిని చూసి స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

కాగా, అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఈ భారీ మొసలిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో తప్పించుకునేందుకు అక్కడున్న రైలింగ్‌ పైకి ఎక్కి నది వైపునకు వెళ్లేందుకు అది ప్రయత్నించింది. అయితే సాధ్యం కాకపోవడంతో కింద పడింది. చివరకు అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఆ మొసలిని బంధించారు. అనంతరం సురక్షితంగా నదిలోకి విడిచిపెట్టారు. మరోవైపు మొసలి రైలింగ్‌ పైకి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

UP: This crocodile came out of Ganganahar in Narora of #Bulandshahr district. The forest department team reached and rescued him and released him back into the canal. #Heatwave #Weatherupdate pic.twitter.com/HiwdLwMVf9

— Shivaji Mishra | शिवाजी मिश्रा (@08febShivaji) May 29, 2024