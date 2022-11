చెప్పుతో కొట్టాల్సింది..! రాందేవ్‌ బాబాపై సీపీఐ నారాయణ మండిపాటు

November 26, 2022 / 03:26 PM IST

హైదరాబాద్‌ : ప్రముఖ యోగాగురువు బాబా రాందేవ్‌ మహిళలపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ మండిపడ్డారు. మహిళలపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టిన ఆయన.. యోగా గురువుపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. వ్యాఖ్యలు చేసిన సమయంలో మహిళలు అతన్ని చెప్పుతో కొట్టి బుద్ధి చెప్పాల్సిందన్నారు. యోగాను కార్పొరేట్‌ వ్యవస్థగా మార్చి పతాంజలి పేరుతో బాబా రాందేవ్‌ వ్యాపారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

‘Women would look good even if they don’t wear anything: Baba Ramdev’s controversial statement sitting beside Amruta Fadnavis#ramdevbaba #AmrutaFadnavis #ViralVideos pic.twitter.com/e81PO6LTDG

— Mumbai Live (@MumbaiLiveNews) November 25, 2022