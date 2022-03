March 8, 2022 / 12:15 PM IST

రాంచీ: జార్ఖండ్‌కు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మ‌హిళా ఎమ్మెల్యే అంబా ప్ర‌సాద్ ఇవాళ గుర్రం స్వారీ చేస్తూ అసెంబ్లీకి వెళ్లారు. అంత‌ర్జాతీయ మ‌హిళా దినోత్సవం నేప‌థ్యంలో ఆమె గుర్రం స్వారీ చేప‌ట్టారు. ప్ర‌తి మ‌హిళ‌లోనూ దుర్గా, జాన్సీరాణీ ఉంద‌న్నారు. ధైర్యంతో మ‌హిళ‌లు ప్ర‌తి స‌వాల్‌ను ఎదుర్కోవాల‌న్నారు. ప్ర‌తి రంగంలోనూ మ‌హిళ‌లు రాణిస్తున్నార‌ని, పేరెంట్స్ త‌మ కూతుళ్ల‌కు మంచి విద్య‌ను అందించాల‌ని ఆమె తెలిపారు.

#WATCH Congress MLA Amba Prasad rides a horse to Jharkhand Assembly on #InternationalWomensDay2022

There is Durga, Jhansi ki Rani in every woman, she should face every challenge with strength. Parents must educate their daughters as women are doing well in every field,she says. pic.twitter.com/dUAT2kX2BD

— ANI (@ANI) March 8, 2022