August 20, 2022 / 09:35 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఉత్తరాఖండ్‌లోని డెహ్రాడూన్‌లో కుంభవృష్టి కురిసింది. మేఘాలకు చిల్లులు పడ్డాయా అన్నట్లు భారీ వర్షంకురిసింది. దీంతో జిల్లావ్యాప్తంగా వరదలు ముంచెత్తాయి. తెల్లవారుజామున కురిన భారీవానతో తామస నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నది. దీంతో జిల్లాలోని ప్రముఖ ఆలయమైన తపకేశ్వర్‌ మహాదేవ్‌ క్షత్రానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి. ఆలయ పరిసరాలు మొత్తం వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. కాగా, సర్ఖేట్‌ గ్రామం ఆకస్మిక వరదల్లో చిక్కుకుపోయింది. దీంతో ఎస్టీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది ప్రజలను క్షేమంగా గ్రామంనుంచి బయటకు తీసుకువచ్చారు. అయితే ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరుగపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

Dehradun | Water entered the temple with full force. We pray that there is no loss of lives or property. There was a bridge over the river which has got totally destroyed: Digambar Bharat Giri, Priest, Tapkeshwar Mahadev temple pic.twitter.com/sLc4KgINMD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 20, 2022