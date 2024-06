June 30, 2024 / 04:09 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ సైనిక చరిత్రలో తొలిసారి ఇద్దరు సహవిద్యార్థులు ఆర్మీ, నేవీ ఛీఫ్‌లయ్యారు. ( Classmates As Army, Navy chiefs) ఇండియన్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌గా జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ఆదివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ ఏడాది మే 1న నేవీ చీఫ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన అడ్మిరల్ దినేష్ త్రిపాఠి, జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది క్లాస్‌మేట్స్‌. వారిద్దరూ కలిసి మధ్యప్రదేశ్‌లోని సైనిక్ స్కూల్‌ రేవాలో చదివారు. 1970లో 5వ తరగతిలో చేరిన ఉపేంద్ర ద్వివేది, దినేష్‌ త్రిపాఠి 12వ తరగతి వరకు కలిసి చదువుకున్నారు. సైనిక్ స్కూల్‌ రేవాలో వారి రోల్‌ నంబర్లు 931, 938 అని ఏఎన్‌ఐ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది.

కాగా, భారత సైనిక చరిత్రలో మొదటిసారి ఆర్మీ, నేవీ చీఫ్‌లు ఒకే పాఠశాలకు చెందిన వారని రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి భరత్ భూషణ్ బాబు తెలిపారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సైనిక్‌ స్కూల్‌ రేవాలో క్లాస్‌మేట్స్ అయిన జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, అడ్మిరల్ దినేష్ త్రిపాఠి 50 ఏళ్ల తరువాత ఆర్మీ, నేవీకి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి చేరారని పేర్కొన్నారు. ఇద్దరు అద్భుతమైన విద్యార్థులు ఈ స్థాయికి రాణించిన అరుదైన గౌరవం రేవాలోని సైనిక్ స్కూల్‌కు దక్కుతుందని ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

Listen to the reminisces of two Classmates of #SainikSchool , Rewa who are now Chiefs of #IndianNavy & #IndianArmy . Tune in to special episode of Podcast #RakshaSutra ft. #CNS Adm Dinesh K Tripathi & #COAS Gen Upendra Dwivedi. https://t.co/0EbcnugiT2 https://t.co/5L3yJv7tYr pic.twitter.com/wCz1L02dmJ

For the first time in Indian Military history, Chiefs of Navy and Army hail from the same school. This rare honour of nurturing two prodigious students, who would go on to lead their respective Services 50 years later, goes to Sainik School, Rewa in Madhya Pradesh. (1/2) pic.twitter.com/52FMCO01qM

— A. Bharat Bhushan Babu (@SpokespersonMoD) June 29, 2024