Watch: క్రాకర్స్‌ కాల్చుతున్న బాలుడి మీదుగా దూసుకెళ్లిన కారు.. వీడియో వైరల్‌

November 15, 2023 / 06:21 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: క్రాకర్స్‌ కాల్చుతున్న బాలుడి మీదుగా కారు దూసుకెళ్లింది. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆ బాలుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. (Child Miraculously Survives) గాయపడిన ఆ చిన్నారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. గుజరాత్‌లోని సూరత్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. కతర్‌గ్రామ్‌లోని జీవన్‌దీప్ సొసైటీ ప్రాంతంలో ఒక బాలుడు ఇంటి నుంచి వీధిలోకి వచ్చాడు. క్రాకర్స్‌ కాల్చడంతో నిమగ్నమయ్యాడు.

కాగా, ఇంతలో ఒక కారు ఎలాంటి హారన్‌ హెచ్చరిక చేయకుండా మలుపు తిరిగి ఆ వీధిలోకి వచ్చింది. రోడ్డు మధ్యలో క్రాకర్స్‌ కాల్చుతున్న బాలుడి మీదుగా దూసుకెళ్లింది. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆ బాలుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. గాయాల బాధతో పైకి లేచేందుకు ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

మరోవైపు కేరళలోని కాసర్‌గోడ్‌లో కూడా ఇటీవల ఇలాంటి తరహా సంఘటన జరిగింది. ఒక వృద్ధుడు కారును ఇంటి కాంపౌడ్‌లో పార్క్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఆడుకుంటున్న మనవడ్ని గమనించక కారును టర్న్‌ చేశాడు. అయితే ఆ కారు కింద నలిగిన ఆ పసి బాలుడు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

CCTV footage of a car runs over a 7-year-old child in the Katargam area of #Surat. The child survives despite injuries on the head and mouth in a narrow escape.#Gujarat pic.twitter.com/DCuge9oLLs

— Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) November 15, 2023