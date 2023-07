July 14, 2023 / 09:56 AM IST

భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో నింగిలోకి ఎగ‌ర‌నున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఒడిశాకు చెందిన సైక‌త శిల్పి సుద‌ర్శ‌న ప‌ట్నాయ‌క్ .. చంద్ర‌యాన్ న‌మోనా శిల్పాన్ని వేశారు. పూరీ బీచ్‌లో ఆయ‌న సైక‌త శిల్పాన్ని(Sand Art) క్రియేట్ చేశారు. సుమారు 22 ఫీట్ల పొడువుతో .. చంద్ర‌యాన్‌-3 సాండ్ ఆర్ట్ వేశారు. దీని కోసం ఆయ‌న 500 స్టీల్ గిన్నెల‌ను వాడారు. విజ‌యీ భ‌వ అంటూ ఆ సైక‌త శిల్ప‌పై సందేశం రాశారు.

The Indian Space Research Organisation's third lunar exploration mission,… pic.twitter.com/Gr4SNEZDEy

#WATCH | Renowned sand artist Sudarsan Pattnaik created a 22 ft long sand art of Chandrayaan 3 with the installation of 500 steel bowls with the message "Bijayee Bhava", at Puri beach in Odisha, yesterday.

కొన‌సాగుతున్న కౌంట్‌డౌన్

చంద్రుడిపై మూడ‌వ ప్ర‌య‌త్నంగా ఇండియాన ల్యాండ‌ర్‌ను దించాల‌నుకుంటోంది. ఇవాళ మ‌ధ్యాహ్నం 2.35 నిమిషాల‌కు ఎల్వీఎం3 ఎం4 రాకెట్ ద్వారా చంద్ర‌యాన్ మిష‌న్‌ను చేప‌ట్ట‌నున్నారు. దీని కోసం నిన్న కౌంట్‌డౌన్ ప్రారంభించారు. అయితే శ్రీహ‌రికోట‌లో ఆ కౌంట్‌డౌన్ కొన‌సాగుతున్న‌ట్లు కాసేప‌టి క్రితం ఇస్రో ట్వీట్ చేసింది. L110 స్టేజ్‌కు చెందిన ప్రొపెల్లంట్ నింప‌డం పూర్తి అయిన‌ట్లు పేర్కొన్న‌ది. ఇక సీ25 స్టేజ్ కోసం ఫిల్లింగ్ ప్రారంభ‌మైన‌ట్లు ఇస్రో వెల్ల‌డించింది.

LVM3 M4/Chandrayaan-3 Mission:

The countdown is progressing at SDSC-SHAR, Sriharikota.

Propellant filling in the L110 stage is completed.

Propellant filling in the C25 stage is commencing.

— ISRO (@isro) July 14, 2023