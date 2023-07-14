భువనేశ్వర్: చంద్రయాన్-3(Chandrayaan-3) మరికొన్ని గంటల్లో నింగిలోకి ఎగరనున్నది. ఈ నేపథ్యంలో ఒడిశాకు చెందిన సైకత శిల్పి సుదర్శన పట్నాయక్ .. చంద్రయాన్ నమోనా శిల్పాన్ని వేశారు. పూరీ బీచ్లో ఆయన సైకత శిల్పాన్ని(Sand Art) క్రియేట్ చేశారు. సుమారు 22 ఫీట్ల పొడువుతో .. చంద్రయాన్-3 సాండ్ ఆర్ట్ వేశారు. దీని కోసం ఆయన 500 స్టీల్ గిన్నెలను వాడారు. విజయీ భవ అంటూ ఆ సైకత శిల్పపై సందేశం రాశారు.
#WATCH | Renowned sand artist Sudarsan Pattnaik created a 22 ft long sand art of Chandrayaan 3 with the installation of 500 steel bowls with the message "Bijayee Bhava", at Puri beach in Odisha, yesterday.
The Indian Space Research Organisation's third lunar exploration mission,… pic.twitter.com/Gr4SNEZDEy
— ANI (@ANI) July 13, 2023
కొనసాగుతున్న కౌంట్డౌన్
చంద్రుడిపై మూడవ ప్రయత్నంగా ఇండియాన ల్యాండర్ను దించాలనుకుంటోంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2.35 నిమిషాలకు ఎల్వీఎం3 ఎం4 రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ మిషన్ను చేపట్టనున్నారు. దీని కోసం నిన్న కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించారు. అయితే శ్రీహరికోటలో ఆ కౌంట్డౌన్ కొనసాగుతున్నట్లు కాసేపటి క్రితం ఇస్రో ట్వీట్ చేసింది. L110 స్టేజ్కు చెందిన ప్రొపెల్లంట్ నింపడం పూర్తి అయినట్లు పేర్కొన్నది. ఇక సీ25 స్టేజ్ కోసం ఫిల్లింగ్ ప్రారంభమైనట్లు ఇస్రో వెల్లడించింది.
LVM3 M4/Chandrayaan-3 Mission:
The countdown is progressing at SDSC-SHAR, Sriharikota.
Propellant filling in the L110 stage is completed.
Propellant filling in the C25 stage is commencing.
— ISRO (@isro) July 14, 2023