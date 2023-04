April 15, 2023 / 03:03 PM IST

అమృత్‌సర్‌: విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఒక కారును ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే డ్రైవర్‌ ఆ కారును ఆపకపోగా ఆ కానిస్టేబుల్‌ మీదకు కారును దూకించాడు. దీంతో ఆయన కారు బానెట్‌పై పడి ప్రమాదకరంగా వేలాడారు. అయినప్పటికీ కారు నిలుపని ఆ డ్రైవర్‌ కిలోమీటరు దూరం వరకు అలాగే డ్రైవ్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. పంజాబ్‌లోని లూథియానాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ హర్దీప్ సింగ్ శుక్రవారం లూథియానాలోని మాతా రాణి చౌక్ వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక కారును ఆపేందుకు ఆయన ప్రయత్నించారు.

కాగా, డ్రైవర్‌ ఆ కారును నిలుపలేదు. ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ మీదుగా కారును నడిపేందుకు ప్రయత్నించాడు. అప్రమత్తమైన కానిస్టేబుల్‌ హర్దీప్‌ సింగ్‌ ఆ కారు బానెట్‌పై పడ్డారు. విండో వైపర్‌ను గట్టిగా పట్టుకుని ప్రమాదకరంగా వేలాడారు. అయినప్పటికీ డ్రైవర్‌ ఆ కారును నిలుపలేదు. అలాగే కిలోమీటరు దూరం నడిపాడు. పలు మలుపులు తిప్పి చిన్న చిన్న వీధుల్లో కూడా కారును నడిపాడు. చివరకు ఒక చోట కారు ఆపి పారిపోయాడు.

మరోవైపు ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ హర్దీప్ సింగ్ ఈ సంఘటనపై ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో ఆ కారు డ్రైవర్‌పై పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడైన కారు డ్రైవర్‌ను ముకుల్‌ మోటుగా గుర్తించారు. స్నేహితుడితో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తూ డ్రైవ్‌ చేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం వెతుకున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Punjab traffic police cop on duty at Mata Rani Chowk in #Ludhiana was dragged by a car rider by sitting on the bonnet of the vehicle. Police seized the vehicle and search is on for the accused. pic.twitter.com/7KX6mq4TwZ

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) April 14, 2023