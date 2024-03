Bride Of Tamil Nadu | ‘తమిళనాడు పెళ్లికూతురు’ పేరుతో స్టాలిన్‌ బ్యానర్‌.. వీడియో వైరల్‌

March 6, 2024 / 05:53 PM IST

చెన్నై: ‘తమిళనాడు పెళ్లికూతురు’ పేరుతో సీఎం స్టాలిన్‌ బ్యానర్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ‘ప్రైడ్‌ ఆఫ్‌ తమిళనాడు’కు బదులుగా ‘బ్రైడ్ ఆఫ్ తమిళనాడు’ (Bride Of Tamil Nadu ) అని తప్పుగా ఆ బ్యానర్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ బ్యానర్‌కు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో మరోసారి విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రభుత్వ ప్రకటనలు, బ్యానర్లలలో తప్పుల వల్ల తమిళనాడు ప్రభుత్వం వరుసగా నిందలపాలవుతున్నది. ఆ రాష్ట్రంలో ఇస్రో చేపడుతున్న రెండో రాకెట్‌ లాంచింగ్‌ కేంద్రం నిర్మాణానికి సంబంధించి, వార్తా పత్రికల్లో ఇచ్చిన ప్రభుత్వ ప్రకటనలో భారత్‌ రాకెట్‌కు చైనా జెండా ఉండటం వివాదానికి దారి తీసింది.

కాగా, ఇది మరిచిపోకముందే మరో పొరపాటు జరిగింది. తమిళనాడులోని డీఎంకే ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ను ‘తమిళనాడు పెళ్లికూతురు’గా అభివర్ణించింది. ‘ప్రైడ్ ఆఫ్ తమిళనాడు’ అనే పదాలతో ఉండాల్సిన బ్యానర్‌ను ‘బ్రైడ్ ఆఫ్ తమిళనాడు’ అని తప్పుగా ముద్రించారు. అయినప్పటికీ ఈ బ్యానర్‌ను బహిరంగ ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేశారు.

మరోవైపు ఈ బ్యానర్‌కు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. తమిళనాడు ఇంగ్లీష్‌ బాగా ఉందని ఒకరు, ‘తమిళనాడు వధువు’ స్టాలిన్‌ అయితే ‘వరుడు ఎవరు?’ అని మరొకరు వ్యాఖ్యానించారు.

Oops! Tamil Nadu's banner blunder turns Stalin into the 'Bride' of the state… instead of 'Pride? 🤑 #BannerFail #TamilNadu pic.twitter.com/3ZJSGGjNw4

This advertisement by DMK Minister Thiru Anita Radhakrishnan to leading Tamil dailies today is a manifestation of DMK’s commitment to China & their total disregard for our country’s sovereignty.

DMK, a party flighing high on corruption, has been desperate to paste stickers ever… pic.twitter.com/g6CeTzd9TZ

— K.Annamalai (மோடியின் குடும்பம்) (@annamalai_k) February 28, 2024