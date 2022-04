బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్ క్షిపణి పరీక్ష విజయవంతం… పాత నౌక ధ్వంసం

April 20, 2022 / 04:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్ క్షిపణి పరీక్ష మరోసారి విజయవంతమైంది. వినియోగంలో లేని ఇండియన్‌ నేవీ పాత నౌకను ధ్వంసం చేసింది. గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ ఢిల్లీ నుంచి బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని మంగళవారం విజయవంతంగా పరీక్షించినట్లు ఇండియన్‌ నేవీ బుధవారం తెలిపింది. ఐఎన్‌ఎస్‌ ఢిల్లీ యుద్ధ నౌకలో అప్‌గ్రేడ్ చేసిన మాడ్యులర్ లాంచర్‌ నుంచి తొలిసారి యాంటీ షిప్ వేరియంట్ క్షిపణిని వార్‌ హెడ్‌ లేకుండా ప్రయోగించినట్లు పేర్కొంది.

లక్ష్యమైన సర్వీస్‌లో లేని పాత నౌకను ఈ క్షిపణి ఢీకొట్టి భారీ రంధ్రం చేసినట్లు భారత నౌకాదళం వెల్లడించింది. ఫ్రంట్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్‌వర్క్ సెంట్రిక్ ఆపరేషన్లతోపాటు బ్రహ్మోస్ క్షిపణి దీర్ఘ శ్రేణి లక్ష్యాల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించినట్లు వివరించింది. గంటకు 3,000 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లే బ్రహ్మోస్ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా అడ్డుకోవడం చాలా కష్టమని భారత నౌకాదళ అధికారి పేర్కొన్నారు. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ట్వీట్‌ చేశారు.

Successful maiden #BrahMos firing by #INSDelhi from an upgraded modular launcher once again demonstrated long range strike capability of BrahMos alongwith validation of integrated Network Centric Operations from frontline platforms (1/2)#CombatReady #Credible #FutureProofForce pic.twitter.com/fY9BAsO8Li — SpokespersonNavy (@indiannavy) April 19, 2022

A BrahMos supersonic cruise missile was testfired by the Indian Navy warship INS Delhi on Apr 19. The missile without warhead created a hole in the abandoned ship. The missile travels at speeds around 3000 kmph & is difficult to intercept by air defence systems: BrahMos officials pic.twitter.com/65J6uUirFE — ANI (@ANI) April 20, 2022

మరోవైపు బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్‌ క్రూయిజ్ క్షిపణి మరో వెర్షన్‌ను భారత వాయుసేన (ఐఏఎఫ్‌) కూడా మంగళవారం పరీక్షించింది. సుఖోయ్‌ యుద్ధ విమానం నుంచి దీనిని ప్రయోగించింది. సర్వీస్‌లోని లేని అదే పాత ఇండియన్‌ వార్‌ షిప్‌ను క్షిపణి వార్‌హెడ్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో ధ్వంసమైన ఆ పాత నౌక సముద్రంలో మునిగిపోయినట్లు భారత వాయుసేన తెలిపింది. ఇండియన్‌ నేవీతో కలిసి బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్‌ క్రూయిజ్ క్షిపణి టెస్ట్‌ను చేపట్టినట్లు ట్వీట్‌ చేసింది.

Today on the Eastern seaboard, #IAF undertook live firing of #BrahMos missile from a Su30 MkI aircraft.

The missile achieved a direct hit on the target, a decommissioned #IndianNavy ship.

The mission was undertaken in close coordination with @indiannavy. pic.twitter.com/UpCZ3vJkZb — Indian Air Force (@IAF_MCC) April 19, 2022

