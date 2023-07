July 11, 2023 / 10:08 AM IST

డెహ్రాడూన్‌: బాలీవుడ్ న‌టి, బీజేపీ ఎంపీ హేమామాలిని(Hema Malini) త‌న ట్యాలెంట్‌ను మ‌రోసారి ప్ర‌ద‌ర్శించారు. ఉత్త‌రాఖండ్‌లో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో ఆమె పార్వ‌తీమాత గెట‌ప్‌లో నృత్య ప్ర‌ద‌ర్శ‌న నిర్వ‌హించారు. ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన సాంస్కృతిక శాఖ డెహ్రాడూన్‌లోని నింబూవాలాలో జ‌రిగిన క‌ల్చ‌ర‌ల్ ఈవెంట్‌లో ఆమె క్లాసిక‌ల్ డ్యాన్స్ చేశారు. శివ‌పార్వ‌తుల నృత్య ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో హేమామాలిని త‌న నాట్య ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ఆహుతుల్ని ఆక‌ట్టుకున్నారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ఉత్త‌రాఖండ్ సీఎం పుష్క‌ర్ సింగ్ ధామీ కూడా పాల్గొన్నారు.

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: CM Pushkar Singh Dhami participated in the cultural evening program of Ninad; BJP MP & Actress Hema Malini performed a classical dance at this event. https://t.co/2E4L39Kx2X pic.twitter.com/LW2yVmtkm0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2023