June 22, 2023 / 05:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ : నిజ‌మైన ప్రేమ‌కు ఈ వైర‌ల్ వీడియో అద్దం పడుతుంది. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో (viral video) నెటిజ‌న్ల హృద‌యాల‌ను తాకుతోంది. ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో ఓ ప‌క్షి మ‌ర‌ణించ‌న త‌న భాగ‌స్వామి వ‌ద్ద నుంచి వ‌చ్చేందుకు నిరాక‌రించ‌డం క‌నిపిస్తుంది. త‌న భాగ‌స్వామి మ‌ర‌ణంతో మ‌రో ప‌క్షి విల‌పిస్తుండ‌టం ఈ క్లిప్‌లో క‌న‌ప‌డ‌గా మ‌ర‌ణించిన ప‌క్షి నుంచి మ‌రో ప‌క్షిని వేరు చేసేందుకు ఓ వ్య‌క్తి ప్ర‌య‌త్నిస్తాడు.

Love & Loyality 💕💕

If you have a heart, it will surely bleed at the end 😔😔 pic.twitter.com/FqnwThjOpi

— Susanta Nanda (@susantananda3) June 21, 2023