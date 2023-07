July 26, 2023 / 06:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ : రెస్టారెంట్‌లో ఓ మ‌హిళ ప్లేట్ నుంచి పాస్తాను దొంగిలించి ఆర‌గించిన బ‌ర్డ్ వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. ప‌క్షి తీరుతో మ‌హిళ సైతం విస్తుపోవ‌డం ఈ క్లిప్‌లో క‌నిపిస్తుంది. ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో ల్యాన్స్ అనే అకౌంట్ షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివర‌కూ 4.1 కోట్ల మంది వీక్షించారు.

Damn if this wasn’t recorded no one would believe it pic.twitter.com/ZgDbItaR8w

— Lance🇱🇨 (@Bornakang) July 24, 2023