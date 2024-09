Ola Auto Driver | ఓలా రైడ్ క్యాన్సల్ చేసినందుకు రెచ్చిపోయిన ఆటోడ్రైవర్.. ఏం చేశాడంటే?

September 6, 2024 / 04:56 PM IST

Ola Auto Driver | పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో సమస్యలు కూడా వస్తాయంటే నమ్ముతారా.. బెంగళూర్ సిటీలో జరిగిన అందుకు నిదర్శనం ప్రస్తుతం ఆ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఓ యువతి ఓలా యాప్‌లో ఆటో బుక్ చేసింది. నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆటో.. ఆమె పిక్‌అప్‌కు పాయింట్‌కు చేరుకోవటానికి 15 నిమిషాలు పట్టింది. తీరా ఆటోడ్రైవర్ ఆమె దగ్గరికి వచ్చాక ఆ యువతి రైడ్ క్యాన్సిల్ చేసింది. దీంతో ఆటోడ్రైవర్‌కు కోపం వచ్చింది.

ఇద్దరు అమ్మాయిలు బెంగళూర్ సిటీలో బయటకు వెళ్లాలనుకున్నారు. టైం లేదు తర్వగా వెళ్లాలని ఓలాలో రెండు ఆటోలను బుక్ చేశారు. ఏ ఆటో త్వరగా వస్తే అందులో వెళ్దాం అనుకున్నారు. అనుకున్నట్లు గానే బుక్ చేసిన రెండు ఆటోల్లో ఒకటి ముందు వచ్చింది. మిగిలిన రైడ్‌ను క్యాన్సల్ (Cancelling Ride) చేశారు అమ్మాయిలు. రైడ్ క్యాన్సల్ అయిందన్న ఆవేశంలో ఆటో డ్రైవర్ యువతిపై రెచ్చిపోయాడు. రైడ్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశావ్.. పెట్రోల్ ఊరికే వస్తుందా.. పెట్రోల్ డబ్బులు నీ బాబు ఇస్తాడా అని కోపంగా ఊగిపోయాడు. మాటామాటా పెరిగే ఆటోడ్రైవర్ యువతిని చెంప దెబ్బ(Slapped) కొట్టాడు. రోడ్డుపై జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారాన్ని చూస్తున్న మిగతా ఆటోడ్రైవర్లు, స్థానికులు జోక్యం చేసుకుని ఆటోడ్రైవర్‌ను శాంతిపరిచారు.

Yesterday I faced severe harassment and was physically assaulted by your auto driver in Bangalore after a simple ride cancellation. Despite reporting, your customer support has been unresponsive. Immediate action is needed! @Olacabs @ola_supports @BlrCityPolice pic.twitter.com/iTkXFKDMS7

— Niti (@nihihiti) September 4, 2024