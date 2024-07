July 18, 2024 / 03:55 PM IST

బెంగళూరు: ధోతీ ధరించిన రైతు మాల్‌లోకి ప్రవేశించడాన్ని నిరాకరించారు. (mall denied entry to farmer in dhoti) ధోతీ ధరించే వారిని లోనికి అనుమతించబోమని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది చెప్పాడు. ప్యాంటు ధరించి రావాలని డిమాండ్‌ చేశాడు. వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో ఆ మాల్‌ను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ సంఘటన జరిగింది. హవేరీ జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల రైతు ఫకీరప్ప తన కొడుకును చూసేందుకు బెంగళూరు వచ్చాడు. మంగళవారం సాయంత్రం తండ్రీకొడుకులు కలిసి సినిమా చూసేందుకు జీటీ వరల్డ్‌ మాల్‌కు చేరుకున్నారు.

కాగా, ధోతీలో ఉన్న వృద్ధ రైతును మాల్‌ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అడ్డుకున్నాడు. తమ వద్ద సినిమా టిక్కెట్లు ఉన్నాయని, లోనికి అనుమతించాలని రైతు కుమారుడు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోలేదు.

మాల్ విధానాల ప్రకారం ధోతీలు ధరించిన వ్యక్తులకు ప్రవేశాన్ని నిషేధించినట్లు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది తెలిపాడు. మాల్‌లోకి ప్రవేశించడానికి రైతు ప్యాంటు ధరించాలని అతడు డిమాండ్ చేశాడు.

మరోవైపు ఈ సంఘటనపై రైతు కుమారుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ మాల్‌పై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. రాజకీయంగాను దుమారం చెలరేగింది. దీంతో మాల్ యజమాని, సెక్యూరిటీ గార్డుపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్‌ఎస్‌) సెక్షన్ల కింద పోలీసులు బుధవారం కేసు నమోదు చేశారు.

కాగా, కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా ఈ సంఘటనపై స్పందించింది. ధోతీ ధరించిన వృద్ధ రైతుకు ప్రవేశం నిరాకరించిన జీటీ షాపింగ్ మాల్‌ను వారం రోజులు మూసివేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి బైరతి సురేష్ గురువారం ఈ అంశంపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. ‘బృహత్ బెంగళూరు మహానగర పాలిక కమిషనర్‌తో ఇప్పుడే మాట్లాడా. మాల్‌ను ఏడు రోజుల పాటు మూసివేయడానికి చట్టం ప్రకారం నిబంధన ఉంది’ అని అన్నారు.

