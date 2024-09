September 10, 2024 / 09:42 AM IST

ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ భ‌వంకులే కుమారుడు సంకేత్ భ‌వంకులే.. త‌న కారుతో బీభ‌త్సం సృష్టించాడు. నాగ‌పూర్‌లో జ‌రిగిన ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. ఆడి కారుతో(Audi Car) రోడ్డుపై మ‌రో కారును ఢీకొట్టాడు. టూ వీల‌ర్ వాహ‌నాన్ని కూడా ఢీకొట్టుతూ వెళ్లాడు. 14 సెక‌న్లు ఉన్న ఓ క్లిప్‌.. ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. రాత్రి ఒంటి గంట‌కు ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఆడి కారులో అయిదుగురు వ్య‌క్త‌లు ఉన్న‌ట్లు తెలిసింది. సంకేత్‌తో పాటు ముగ్గురు ప‌రారీ అయ్యారు. కారు డ్రైవ‌ర్‌తో పాటు మ‌రో వ్య‌క్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీర్ బార్ నుంచి వ‌స్తున్న స‌మ‌యంలో ఆడీ కారు బీభ‌త్సం సృష్టించింది. అరెస్టు చేసిన వ్య‌క్తుల నుంచి ర‌క్త‌పు శ్యాంపిళ్ల‌ను తీసుకున్నారు.

బైక్‌ను ఢీకొన్న ఘ‌ట‌న‌లో.. ఆ బైక్ వ్య‌క్తులు గాయ‌ప‌డ్డారు. వాహ‌నాల‌ను ఢీకొన్న త‌ర్వాత మాన‌క్‌పూర్ బ్రిడ్జ్ వ‌ద్ద ఆడీ కారు ఆగిపోయింది. స‌రిగ్గా సెంట‌ర్ పాయింట్ హోట‌ల్ వ‌ద్ద ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఈ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల కేసు రిజిస్ట‌ర్ చేసిన‌ట్లు ఇన్‌స్పెక్ట‌ర్ అనామికా మీర్జాపూర్ తెలిపారు. అరెస్టు చేసిన నిందితుల్ని అర్జున్ హ‌వ్రే, రోనిత్ చిత్తంవార్‌గా గుర్తించారు. ఆ ఆడీ కారు త‌న కుమారుడి పేరిట రిజిస్ట‌ర్ అయి ఉన్న‌ట్లు మ‌హారాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ అంగీక‌రించారు. నిష్ప‌క్ష‌పాతంగా ద‌ర్యాప్తు చేప‌ట్టి, నిందితుల్ని అరెస్టు చేయాల‌ని పోలీసుల్ని కోరారు.

Maharashtra BJP President Chandrashekhar Bawankule’s Son’s Audi car hits multiple cars late night in Nagpur

Police arrested two people & released on bail, They got bail like instant noodles 🍜 🤯#NagpurAudiCarAccident #Mumbai pic.twitter.com/zW5FWCK4WC

